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04 мая, 22:37 (обновлено 05.05.2019 00:08)

Вторая ночная репетиция военного парада прошла на Красной площади

город праздники 9 Мая

04 мая, 22:37

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Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция военного парада. Колонна военной техники прибыла в центр Москвы из Мневников. По брусчатке рядом с Кремлем проехала военная техника. Тренировку провели и пешие расчеты.

Из-за репетиции парада столичный метрополитен изменил режим работы станций "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая". Станции работали только на вход и пересадку. Изменения действовали до окончания мероприятий.

Также были закрыты Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная площадь, Болотная улица, Софийская, Раушская и Болотная набережные.

Нельзя было проехать по Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, Садовнической набережной и улице, 1-й и 2-й Раушским переулкам, улицам Солянка и Большому Путинковскому переулку.

Колонну на параде возглавит танк Т-34-85, за ним проследуют бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет-Д1". После них через Красную площадь проедет БТР-82 и боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3.

На площади появятся танки "Армата", боевые машины поддержки танков "Терминатор", танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Впервые участие в параде примет кабриолет представительского класса Aurus.

Ранее в столице прошла репетиция воздушной части парада к 9 Мая. В ней участвовали 74 самолета и вертолета.

Техника и пешие расчеты готовы к ночной репетиции парада Победы

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