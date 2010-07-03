Шесть станций метро изменили работу из-за репетиции парада 4 мая

В субботу, 4 мая, столичный метрополитен изменил режим работы станций "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая". Изменения связаны с проведением репетиции парада Победы.
Шесть станций работают только на вход и пересадку. Изменения будут действовать с 18:00 до окончания мероприятий. Эти же станции 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход.
Во время прохождения военной техники по Тверской улице выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка", "Тверская", "Маяковская", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская".
Ранее в Центре организации дорожного движения напомнили, что 4 мая с 17:30 и до окончания мероприятий и 7 мая с 7:30 до окончания мероприятий полностью перекроют Тверскую и Моховую улицы, Охотный ряд, Театральный проезд, Новую и Старую площади.
Также будут закрыты Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная площадь, Болотная улица, Софийская, Раушская и Болотная набережные.
Нельзя будет проехать по Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, Садовнической набережной и улице, 1-й и 2-й Раушским переулкам, улицам Солянка и Большому Путинковскому переулку.
Центр города перекрыли для прохождения военной техники
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.