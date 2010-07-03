Шесть станций метро изменили работу из-за репетиции парада 4 мая

Фото: Агентство Москва/Сергей Киселев

В субботу, 4 мая, столичный метрополитен изменил режим работы станций "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая". Изменения связаны с проведением репетиции парада Победы.

Шесть станций работают только на вход и пересадку. Изменения будут действовать с 18:00 до окончания мероприятий. Эти же станции 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход.

Во время прохождения военной техники по Тверской улице выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка", "Тверская", "Маяковская", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская".

Ранее в Центре организации дорожного движения напомнили, что 4 мая с 17:30 и до окончания мероприятий и 7 мая с 7:30 до окончания мероприятий полностью перекроют Тверскую и Моховую улицы, Охотный ряд, Театральный проезд, Новую и Старую площади.

Также будут закрыты Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная площадь, Болотная улица, Софийская, Раушская и Болотная набережные.

Нельзя будет проехать по Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, Садовнической набережной и улице, 1-й и 2-й Раушским переулкам, улицам Солянка и Большому Путинковскому переулку.