На майские праздники в Москве пройдет более 200 мероприятий

Более 200 крупных праздничных мероприятий пройдет в столице с 1 по 10 мая. Об этом объявили на заседании президиума города.
Это концерты, акции памяти, спектакли, выставки, спортивные программы и мастер-классы. Мероприятия состоятся на пяти площадках в центре, 16 – в округах столицы, 30 – в городских парках. На 51 городской площадке развернется фестиваль "Московская весна A CAPPELLA". Гостями мероприятий могут стать порядка 10 миллионов человек.с
1 мая на Красной площади организуют традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов. Гостей парков ждут живая музыка, йога и танцы на свежем воздухе, мастер-классы и фестивали.
Куда сходить в Москве на майские праздники
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы будут проходить в течение всех майских праздников. На 1 мая запланировано традиционное собрание ветеранов в Большом театре. 6 мая на Поклонной горе состоится парад кадет "Не прервется связь поколений", в котором участвуют воспитанники кадетских классов московских школ.
7 мая в здании правительства Москвы на Новом Арбате ожидается торжественный концерт для ветеранов. 8 мая состоится традиционное возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Жукову. Цветы возложат также к монументу "Москва – город-герой" на площади Дорогомиловской Заставы.
Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы станет военный парад 9 Мая на Красной площади. Он начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на праздничных площадках и в парках города. В 13:00 стартуют праздничные мероприятия.
Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны. Сбор участников – с 14:00, начало шествия – в 15:00. В 22:00 ожидается праздничный салют на 34 площадках.
На площади перед храмом Христа Спасителя весь день 9 мая с 10:00 до 22:00 будет идти праздничный концерт с участием звезд оперной сцены, эстрадных исполнителей и симфонического оркестра. В рамках Московского пасхального фестиваля на Поклонной горе состоится традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
С 19:00 по 22:00 на площади Белорусского вокзала можно будет посетить концерт "Песни Победы". В это же время в парке "Зарядье" совместно с телеканалом Москва 24 планируется большой праздничный концерт. На Арбате, Чистопрудном и Тверском бульварах пройдут тематические фотовыставки под открытым небом. По традиции 9 мая военные музеи будут открыты для свободного посещения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.