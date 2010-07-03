На майские праздники в Москве пройдет более 200 мероприятий

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 200 крупных праздничных мероприятий пройдет в столице с 1 по 10 мая. Об этом объявили на заседании президиума города.

Это концерты, акции памяти, спектакли, выставки, спортивные программы и мастер-классы. Мероприятия состоятся на пяти площадках в центре, 16 – в округах столицы, 30 – в городских парках. На 51 городской площадке развернется фестиваль "Московская весна A CAPPELLA". Гостями мероприятий могут стать порядка 10 миллионов человек.с

1 мая на Красной площади организуют традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов. Гостей парков ждут живая музыка, йога и танцы на свежем воздухе, мастер-классы и фестивали.

Куда сходить в Москве на майские праздники

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы будут проходить в течение всех майских праздников. На 1 мая запланировано традиционное собрание ветеранов в Большом театре. 6 мая на Поклонной горе состоится парад кадет "Не прервется связь поколений", в котором участвуют воспитанники кадетских классов московских школ.

7 мая в здании правительства Москвы на Новом Арбате ожидается торжественный концерт для ветеранов. 8 мая состоится традиционное возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Жукову. Цветы возложат также к монументу "Москва – город-герой" на площади Дорогомиловской Заставы.

Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы станет военный парад 9 Мая на Красной площади. Он начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на праздничных площадках и в парках города. В 13:00 стартуют праздничные мероприятия.

Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны. Сбор участников – с 14:00, начало шествия – в 15:00. В 22:00 ожидается праздничный салют на 34 площадках.

На площади перед храмом Христа Спасителя весь день 9 мая с 10:00 до 22:00 будет идти праздничный концерт с участием звезд оперной сцены, эстрадных исполнителей и симфонического оркестра. В рамках Московского пасхального фестиваля на Поклонной горе состоится традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

С 19:00 по 22:00 на площади Белорусского вокзала можно будет посетить концерт "Песни Победы". В это же время в парке "Зарядье" совместно с телеканалом Москва 24 планируется большой праздничный концерт. На Арбате, Чистопрудном и Тверском бульварах пройдут тематические фотовыставки под открытым небом. По традиции 9 мая военные музеи будут открыты для свободного посещения.

