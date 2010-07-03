Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Бессмертный полк"

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в акции "Бессмертный полк".
"За несколько лет акция "Бессмертный полк" стала общенародным движением, в котором по зову сердца принимают участие жители разных стран мира. Для меня это тоже стало традицией. Приcоединяйтесь!", – написал Собянин в Twitter.
Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.
Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.
9 мая из-за акции "Бессмертный полк" движение в центре Москвы ограничат. До конца акции машины не смогут проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, в Театральном проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.
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