Движение в центре Москвы ограничат из-за шествия "Бессмертный полк"

Фото: ТАСС/Денис Гришкин

9 мая перекроют движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы из-за шествия "Бессмертный полк", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

С 5:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, в Театральном проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.

Также движение перекроют на участке Ленинградского проспекта – от ТТК до улицы 1-я Тверская-Ямская, на съездах с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области и на развороте на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК. Там проезд закроют с 8:00 и до окончания мероприятия.



Ранее сообщалось, что впервые акцию "Бессмертный полк" будут сопровождать фоторепортеры. В акции примут участие профессиональные фотографы. Они будут фотографировать участников бесплатно.

Также шествие будут сопровождать более трех тысяч волонтеров. Большую часть задействуют на Красной площади. Там участники создадут "живую цепь" для направления движения людей.

"Бессмертный полк" – акция, на которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.