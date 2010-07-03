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12:20

Фотоволонтеры впервые поучаствуют в акции "Бессмертный полк"

город общество праздники

12:20

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Москва 24/Игорь Иванко

Фотоволонтеры впервые будут сопровождать акцию "Бессмертный полк", которая пройдет в Москве 9 мая. В акции примут участие профессиональные фотографы, сообщила Агентству "Москва" руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Она отметила, что фотографировать участников будут бесплатно.

"А дальше через нашу группу "Волонтеры победы" в социальной сети "ВКонтакте" можно скачать эти профессиональные фотографии на память о том, как всей семьей приняли участие в шествии "Бессмертного полка", – сказала Амельченкова.

По ее словам, на сегодняшний день известно, что фотоволонтеров будет около 40 человек. Также предполагается, что участие примут около 80 медиаволонтеров, которые будут снимать видео.

Кроме того, шествие "Бессмертного полка" будут сопровождать более трех тысяч волонтеров. Большую часть задействуют на Красной площади. Там участники создадут "живую цепь" для направления движения людей. Помимо этого, волонтеры помогут ветеранам сориентироваться и добраться до трибуны, обеспечат их водой и необходимой атрибутикой.

Шествие начнется 9 мая после парада. Маршрут "Бессмертного полка" в этом году составит семь километров и будет поделен на 26 секторов. Полк отправится от станции метро "Динамо" и пройдет до Красной площади.

Москва присоединилась к "Бессмертному полку" в 2015 году, и каждый год у движения увеличивается количество городов и стран-участниц.

"Москва в цифрах": "Бессмертный полк"

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