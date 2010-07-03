Более 3 тысяч волонтеров будут сопровождать шествие "Бессметрный полк" в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более трех тысяч волонтеров будут сопровождать шествие "Бессметрный полк" в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольгу Амельченкову.

Амельченкова отметила, что обучением волонтеров занимается движение "Волонтеры Победы", а также "Мосволонтер" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Она отметила, что большая часть волонтеров будет задействована на Красной площади. Там участники создадут "живую цепь" для направления движения людей. Помимо этого, волонтеры помогут ветеранам сориентироваться и добраться до трибуны, обеспечат их водой и необходимой атрибутикой.

Шествие начнется 9 мая после парада. Маршрут "Бессмертного полка" в этом году составит семь километров и будет поделен на 26 секторов. Полк отправится от станции метро "Динамо" и пройдет до Красной площади.

Москва присоединилась к "Бессмертному полку" в 2015 году, и каждый год у движения увеличивается количество городов и стран-участниц.