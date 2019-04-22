"Память, говори": самое главное о "Бессмертном полке – 2019" в Москве

По хештегу #бессмертныйполк в одном только инстаграме почти полмиллиона публикаций. Черно-белые фотографии похожи на гигантский сложенный пазл с лицами войны. Но бездонный интернет, способный вместить бесконечное количество памяти, бездушен. И не может сравниться с человеческим сердцем. Поэтому каждый год почти на всем земном шаре люди выходят на улицу с портретами ветеранов и вступают в "Бессмертный полк" офлайн. Москва 24 рассказывает, как присоединиться к акции в Москве.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Как принять участие

Москва присоединилась к "Бессмертному полку" в 2015 году, и каждый год у движения увеличивается количество городов и стран-участниц. Вместе с Россией уже несколько лет – Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония и Южная Корея. В прошлом, 2018 году, к акции присоединились Китай, Чехия и даже Антарктида.

Стать участником проекта можно не только встав в колонну 9 мая, но и рассказав на официальном сайте проекта в Москве о своих родных, которые воевали. Там, в электронной книге памяти, собран "Бессмертный полк ветеранов" – почти 200 тысяч историй о тех, кому мы обязаны Победой. Вписать своего родственника в "Полк" можно через личный кабинет: загрузите туда информацию о нем и его боевом пути, воспоминания, награды, письма, фотографии. Семейные истории, рассказанные простыми словами, объединяют и учат быть людьми не хуже учебников. Но главное – передают память, семейные традиции, помогают разным поколениям чувствовать связь. А это и есть важнейший смысл "Бессмертного полка".

Второй способ стать участником – пройти с колонной. Для этого нужно прийти к месту сбора к назначенному времени и присоединиться к организованному шествию.

Наконец третий способ – присоединиться виртуально. Наблюдать за парадом Победы и шествием "Бессмертного полка" можно онлайн. Десятки городских камер видеонаблюдения будут вести трансляцию на mos.ru и портале "Окно в город".

Маршрут "Бессмертного полка" в Москве

Шествие начнется 9 мая после парада Победы. Сбор участников с 14:00, начало – в 15:00. Маршрут "Бессмертного полка" в этом году составит семь километров и будет поделен на 26 секторов. Полк отправится от станции метро "Динамо" и пройдет до Красной площади, откуда можно будет выйти либо через Большой Москворецкий мост (до метро "Третьяковская"), либо через Москворецкую набережную (метро "Китай-Город").

Около 3,5 тысячи волонтеров будут помогать участникам на протяжении всего шествия. Их легко узнать по брендированной форме – они сориентируют в навигации, дадут бутылочку воды и необходимую атрибутику, а на Красной площади создадут "живую цепь" для направления движения людей.



Антон Волохов Менеджер волонтерского корпуса "Бессмертного полка" Детство моей бабушки, Зинаиды Николаевны, пришлось на войну. Она совсем юная помогала рабочим на заводе. На фронте познакомилась с моим дедушкой. Я помню ее рассказы о Великой Отечественной войне и о тех, кто сражался за нашу свободу. Волонтерство – мой шанс поблагодарить всех ветеранов за мирное небо над нашими головами и отдать дань дедушке, который не дожил до наших дней. 9 Мая – это великий праздник для моей семьи и всего нашего народа! Более семи тысяч человек, в том числе и ветеранов, пригласят наблюдать за шествием с трибун на Красной площади. По мере его прохождения на трибуны будут приглашать и людей из колонны, которым трудно идти дальше без отдыха. Участников обеспечат сухим пайком, сувенирами и дождевиком.

На трибуны пригласят и ветеранов со всей России, которые приедут в Москву на праздники. С 4 мая на всех вокзалах и в аэропортах их будут встречать волонтеры. Почетных гостей разместят в пансионатах.

На маршруте будут работать 52 полевые кухни. Там можно будет отведать солдатской каши (приготовят 150 тысяч порций!), попить воды (для участников закупят миллион бутылок), взять флаги, георгиевские ленточки, наклейки, шарики и пилотки.

Более 500 артистов выступят для участников шествия в каждом из 26 секторов движения.

12 экранов будут транслировать мероприятие в режиме онлайн. Светодиодные башни установят на Тверской, Пушкинской и Белорусской площадях, Камергерском, Дегтярном и Георгиевском переулках, у метро "Маяковская", на Большой Грузинской и в нескольких местах на Ленинградском проспекте.

Планируется установить 1055 туалетов. А медицинское сопровождение обеспечат машины скорой помощи, которые будут расположены по ходу маршрута.

Кстати, москвичи смогут написать открытку, которую отдадут лично в руки одному из ветеранов. С 3 по 7 мая на улицах города можно будет встретить волонтеров акции "Поздравь ветерана". Они помогут написать открытку с пожеланиями и опустить ее в специальный почтовый ящик. Теплые слова обязательно долетят до адресатов и порадуют их: подписанные открытки вручат в парках и Домах ветеранов, на военном параде и на трибунах Красной площади во время шествия.

Какой должна быть фотография и как сделать транспарант

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Для шествия можно подготовить транспарант с фотографией. Как правило, участники несут транспарант с фотографией ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны. Транспаранты удобны, потому что позволяют разглядеть в огромной колонне лица ветеранов, а простая фотография может затеряться (в целом можно взять и обычное фото, но лучше его увеличить).

Распечатать изображение для транспаранта в подходящем формате можно в офисах госуслуг "Мои документы". Нужно подать заявку, прийти в офис и дождаться готового снимка. Там же помогут создать анкету ветерана в электронной книге памяти. Москвичи могут принести в центры госуслуг фронтовые фотографии, письма-треугольники, номера газет военных лет и другие материалы – специалисты передадут их на хранение в Главархив Москвы в рамках проекта "Москва – с заботой об истории".

У меня никто не воевал, но я хочу участвовать

Практически в каждой семье есть люди, связанные с войной. Памяти достойны не только фронтовики, но и те, кто был в тылу. Вспомните о прабабушке, которая ждала прадедушку и воспитывала детей, – она тоже внесла ценный вклад в Победу.



Екатерина Теслева Тимлидер волонтерского корпуса "Бессмертного полка" Нет семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война, моя – не исключение. Моя прабабушка, Прасковья Демидовна, защищала своих детей и втайне помогала русским партизанам. В 1942 году рота немецких солдат перешла в наступление через село Ходейково, в котором жила моя семья. Немцы обстреливали дома, в которых могли прятать партизан, и по нашему тоже открыли огонь. Прабабушке удалось выбежать из избы и спрятаться за одним из домов. При отступлении немцы осматривали территорию и увидели в кустах женщину с двумя маленькими детьми. Хотели расстрелять, но немецкий офицер сжалился – моя прабабушка и две ее дочки остались живы. Я с самого детства навсегда запомнила эту историю, которую буду передавать дальше.

В электронной книге памяти год от года появляется все больше женских имен, женских историй, историй детей войны и тружеников тыла – и ни одну из них нельзя обесценивать.

С другой стороны, есть и солдаты, которые не успели завести семью перед тем, как уйти на фронт, есть те, чьих родственников не осталось в живых или не удалось найти. Вы можете нести фото одного из них.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Еще несколько слов "Бессмертный полк" объединяет поколения, города и страны. В Москве одним из главных проводников традиций памяти все эти годы является Василий Лановой. Почетным гостем движения в столице в 2018 году стал Стивен Сигал. Несмотря на то, что "Бессмертный полк" – это ни в коем случае не политическая акция, каждый год Владимир Путин идет по Красной площади с портретом отца. В шествии участвует и Сергей Собянин.



Как появился "Бессмертный полк?"

Идея "Бессмертного полка" возникла в 2007 году. Накануне 9 Мая председатель Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области Геннадий Иванов увидел сон, где тюменцы идут с портретами ветеранов по одной из площадей города. В День Победы он прошел с фотографией отца по главной улице Тюмени, рядом были и друзья с фотографиями своих родных. Через год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название "Парад Победителей". Через два года шествие прошло в 20 городах России, и уже в 2012-м в Томске родилось название "Бессмертный полк".



Екатерина Рукавичникова