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15:37

Акция "Москва – с заботой об истории" стартует в преддверии Дня Победы

город культура

15:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартует новая акция "Москва – с заботой об истории" в рамках проекта "Бессмертный полк". Организаторы – Московский городской совет ветеранов, центры "Мои документы" и Главархив. Эта акция – еще одна возможность для горожан внести значимый вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны.

"Для Главархива будут важны и ценны любые сохранившиеся в личных собраниях подлинные документы военных лет. Это могут быть письма и телеграммы, фотографии, в том числе и негативы, это могут быть очерки, дневники, фронтовые газеты, рукописи воспоминаний о военных годах, а также биографические документы", – цитирует Агентство "Москва" главного хранителя фондов Главархива Елену Болдину.

Интерес также представляют удостоверения, почетные грамоты, характеристики, заявление об отправке на фронт добровольцем, извещение о гибели или пропаже без вести. Архивные документы при необходимости отреставрируют, после чего будут использовать в издательских и выставочных проектах.

Документы могут принять в любом центре "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

"Эта акция она не единовременная. Она стартует сегодня, но на территории центров госуслуг Москвы она будет проходить постоянно в любой день и после 9 мая", – указала директор центров Ольга Фефелова.

В дальнейшем участники акции всегда смогут посмотреть сданные предметы в читальных залах архива по специальному запросу. Предполагается создание электронного архива.

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город культура

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