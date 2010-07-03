Акция "Бессмертный полк" охватит более 110 стран

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Такие данные привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.

В России надеются, что к акции в других странах присоединятся не только соотечественники, но и дипломаты, а также местные жители и представители антифашистских организаций.

"Делаем все, чтобы власти стран, где будут проводиться эти торжественные, памятные церемонии, не препятствовали, а наоборот содействовали в их проведении", – подчеркнула Захарова.

Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.

9 мая из-за шествия "Бессмертный полк" движение в центре Москвы ограничат. До конца акции машины не смогут проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, в Театральном проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.

