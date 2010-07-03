Минобороны озвучило список техники для парада Победы

Минобороны России рассказало, какая техника пройдет 9 мая по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Колонну возглавит танк Т-34-85, за ним проследуют бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет-Д1". После них через Красную площадь проедет БТР-82 и боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3, сообщает газета Вооруженных Сил (ВС РФ) "Красная звезда".
Затем на площади появятся танки "Армата", боевые машины поддержки танков "Терминатор", танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. В сопровождении БТР-82А в колонне также проследуют артиллерийские установки "Мста-С" и ракетные комплексы "Искандер-И".
Кроме того, зрители увидят реактивные системы залпового огня "Смерч", а также системы противовоздушной обороны "Тор-М2", "Бук-М2", "Панцирь-М" и С-400. На параде также покажут машины "Тайфун-У", "Тайфун-К", "Тигр", "Патруль" и "Урал", пусковые установки ракетных комплексов "Ярс". Закроет проезд техники новейший БТР "Бумеранг".
Авиационную часть парада откроет самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26 и Ми-8. За ними проследуют вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Следом в небе появятся самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, транспортные Ил-76МД, бомбардировщики Су-24М и истребители МиГ-29СМТ.
Бомбардировщик Ту-95МС и самолет-заправщик Ил-78 продемонстрируют дозаправку в воздухе. Также в параде примут участие бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, а также перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Завершат воздушную часть парада штурмовики Су-25.
Ранее сообщалось, что всего в параде задействуют более 150 единиц современного и перспективного вооружения, авиацию представят 74 самолетами и вертолетами. Кроме того, в нем впервые примет участие кабриолет представительского класса Aurus. Предполагается, что автомобиль заменит старые советские кабриолеты ЗиЛ-41047.
Военную технику помоют перед парадом в честь Дня Победы
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