Подземные музеи и ВДНХ: чем заняться в длинные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал мэра и правительства Москвы сделал подборку экскурсий, которые можно посетить на длинных майских праздниках .

Тех, кто останется в праздники в городе, ждут фестивали, спектакли, концерты с 1 по 5 мая. Будет реализован проект "Гуляем по Москве": об истории столичных улиц и о жизни знаменитых москвичей участникам экскурсий расскажут искусствоведы, журналисты, переводчики, режиссеры и архитекторы.

Например, 1 мая желающие пройдут по местам, о которых идет речь в романе "Мастер и Маргарита", 2 мая экскурсоводы расскажут о творчестве Федора Шаляпина, другая прогулка будет посвящена судьбе гения русского театрального искусства Константина Станиславского. Еще одна экскурсия пройдет по Мясницкой улице. Некоторые экскурсии посвятят военной истории Москвы – 3 и 5 мая можно будет прогуляться по Ходынке.

Также экскурсии запланированы и в метрополитене, более 40 станций которого признаны объектами культурного наследия. 29 апреля гостям расскажут о начале метростроения, первых станциях и нереализованных проектах. Экскурсия "Красная – прекрасная линия. С чего все начиналось" начнется в 20:00 в центре зала метро "Сокольники". 1 и 3 мая можно будет узнать о Кольцевой линии.

Экскурсии пройдут и на ВДНХ, экскурсионная программа Музея Москвы позволит прогуляться по Арбату, посетить площадь трех вокзалов, гостиницу "Ленинградская", подняться на 89-й этаж башни "Восток" комплекса "Федерация".

В преддверии ежегодной акции памяти "Бессмертный полк" в столице проведут 14 бесплатных исторических экскурсий. Всего проект "Гуляем по Москве" подготовил 7 премьерных прогулок, каждую из которых проведут дважды. Пройдут они с 1 по 8 мая. На экскурсиях можно будет больше узнать о москвичах-героях Великой Отечественной войны и о том, чем жила Москва в военные годы.