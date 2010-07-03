Бесплатные экскурсии проведут в преддверии "Бессмертного полка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии ежегодной акции памяти "Бессмертный полк" в столице проведут 14 бесплатных исторических экскурсий, сообщает РИА Новости.

Всего проект "Гуляем по Москве" подготовил семь премьерных прогулок, каждую из которых проведут дважды. Пройдут они с 1 по 8 мая. На экскурсиях можно будет больше узнать о москвичах-героях Великой Отечественной войны и о том, чем жила Москва в военные годы.

Тема первой экскурсии "Москва в трех великих войнах". Начнется прогулка в 11 часов 1 и 4 мая. Двухчасовая экскурсия "Вокзал победы" пройдет 7 мая в 15:00 и 8 мая в 17:00. Также проведут прогулку по "космической" Москве, расскажут о маршалах Жукове и Рокоссовском и помогут окунуться во времена Отечественной войны 1812 года.

Чтобы бесплатно попасть на экскурсии, нужно зарегистрироваться на сайте moscowwalking.ru.

Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.

Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.

9 мая из-за акции "Бессмертный полк" движение в центре Москвы ограничат. До конца акции машины не смогут проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, в Театральном проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.