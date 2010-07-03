Ряд улиц Москвы перекроют в субботу из-за репетиции парада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несколько столичных улиц перекроют в субботу из-за репетиции парада, передает РИА Новости.

Как уточнили в Центре организации дорожного движения, 4 мая с 17.30 и до окончания мероприятий и 7 мая с 7.30 до окончания мероприятий будет полностью перекрыты Тверская, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь и Старая площадь.

Также будут перекрыты: Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная площадь, Болотная улица, Софийская, Раушская и Болотная набережные, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная и улица, 1-й и 2-й Раушские переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.

Кроме того, 4 мая с 17.30 до 20.00 и 7 и 9 мая с 5.30 до 8.00 движение будет полностью перекрыто на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, а также на Звенигородском шоссе и Триумфальной площади.

Отмечается, что в эти же дни с 22.30 и 7 мая с 10.00 до окончания мероприятия полностью закроют для движения Большой Каменный мост, Боровицкую площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-ю и 2-ю Брестскую, Новинский бульвар, Триумфальную площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Ранее сообщалось, что ряд столичных улиц закроют для проезда в субботу, 4 мая, в связи с подготовкой и проведением мотопарада.

Заезд по Садовому кольцу приурочен к открытию мотосезона и пройдет в рамках третьего ежегодного весеннего мотофестиваля. Фестиваль проходит в Москве 3 и 4 мая.