Мотопарад на Садовом. Несколько улиц перекроют в Москве 4 мая

Несколько улиц в столице перекроют в субботу, 4 мая, в связи с подготовкой и проведением мотопарада. Заезд по Садовому кольцу приурочен к открытию мотосезона и пройдет в рамках третьего ежегодного весеннего мотофестиваля.
Как отметил заммэра, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, фестиваль проходит в Москве 3 и 4 мая. Он напомнил, что в дни праздника мотоциклистов "на дорогах появился двухколесный транспорт, и автомобилистам следует быть внимательнее", передает ТАСС.
В субботу, 4 мая, участники мотопарада соберутся в 09:00 на проспекте Академика Сахарова. В 11:30 колонна мотоциклистов начнет движение по Садовому кольцу, чтобы в полдень финишировать в Парке Горького, где пройдет концерт ведущих российских рок-исполнителей.
Чтобы обеспечить безопасность во время мотопарада, в столице в этот день ограничат движение транспорта по ряду улиц. В частности, с 23:30 3 мая до 15:00 4 мая для проезда машин будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. С 11:00 4 мая полностью перекроют Садовое кольцо между Новой Басманной и Ленинским проспектом. Ограничения будут снимать по мере продвижения колонны мотоциклистов.
Кроме того, водителей предупредили, что с 11:00 до 13:00 в субботу нельзя будет проехать по Фрунзенской набережной от Хамовнического Вала до Садового кольца.
Сотрудники "Московского транспорта напомнили, что если утром 4 мая состоится мотозаезд по Садовому кольцу, то вечером пройдет репетиция парада в честь Дня Победы. "Также стартует фестиваль культуры и науки FestTech. А еще продолжатся соревнования по велоспорту "Пять колец Москвы". Будет много перекрытий", − сообщается в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter.
Завтра утром нас ждет мотозаезд по Садовому кольцу, а вечером – репетиция Парада Победы. Также стартует фестиваль культуры и науки FestTech. А еще продолжатся соревнования по велоспорту «Пять колец Москвы». Будет много перекрытий. Подробности 👇 pic.twitter.com/w0c3f94nSu
В этом году столичный мотофестиваль впервые решили сделать двухдневным. Если 3 мая для гостей праздника подготовили шоу-программу в Парке Горького, то на 4 мая запланировали главное мероприятие фестиваля − мотопарад по Садовому кольцу. Ожидается, что в заезде примут участие шесть тысяч человек. Очередность следования в колонне разыгрывали на специальной жеребьевке между 17 мотоклубами.
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