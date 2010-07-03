Мотопарад на Садовом. Несколько улиц перекроют в Москве 4 мая

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц в столице перекроют в субботу, 4 мая, в связи с подготовкой и проведением мотопарада. Заезд по Садовому кольцу приурочен к открытию мотосезона и пройдет в рамках третьего ежегодного весеннего мотофестиваля.

Как отметил заммэра, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, фестиваль проходит в Москве 3 и 4 мая. Он напомнил, что в дни праздника мотоциклистов "на дорогах появился двухколесный транспорт, и автомобилистам следует быть внимательнее", передает ТАСС.

В субботу, 4 мая, участники мотопарада соберутся в 09:00 на проспекте Академика Сахарова. В 11:30 колонна мотоциклистов начнет движение по Садовому кольцу, чтобы в полдень финишировать в Парке Горького, где пройдет концерт ведущих российских рок-исполнителей.

Чтобы обеспечить безопасность во время мотопарада, в столице в этот день ограничат движение транспорта по ряду улиц. В частности, с 23:30 3 мая до 15:00 4 мая для проезда машин будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. С 11:00 4 мая полностью перекроют Садовое кольцо между Новой Басманной и Ленинским проспектом. Ограничения будут снимать по мере продвижения колонны мотоциклистов.

Кроме того, водителей предупредили, что с 11:00 до 13:00 в субботу нельзя будет проехать по Фрунзенской набережной от Хамовнического Вала до Садового кольца.

Сотрудники "Московского транспорта напомнили, что если утром 4 мая состоится мотозаезд по Садовому кольцу, то вечером пройдет репетиция парада в честь Дня Победы. "Также стартует фестиваль культуры и науки FestTech. А еще продолжатся соревнования по велоспорту "Пять колец Москвы". Будет много перекрытий", − сообщается в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter.

Завтра утром нас ждет мотозаезд по Садовому кольцу, а вечером – репетиция Парада Победы. Также стартует фестиваль культуры и науки FestTech. А еще продолжатся соревнования по велоспорту «Пять колец Москвы». Будет много перекрытий. Подробности 👇 pic.twitter.com/w0c3f94nSu — Московский транспорт (@DtRoad) 3 мая 2019 г.



В этом году столичный мотофестиваль впервые решили сделать двухдневным. Если 3 мая для гостей праздника подготовили шоу-программу в Парке Горького, то на 4 мая запланировали главное мероприятие фестиваля − мотопарад по Садовому кольцу. Ожидается, что в заезде примут участие шесть тысяч человек. Очередность следования в колонне разыгрывали на специальной жеребьевке между 17 мотоклубами.

По оценкам организаторов, в фестивале участвуют в общей сложности около десяти тысяч мотоциклистов.