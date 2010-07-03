Около 10 тыс мотоциклистов примут участие в мотофестивале в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 10 тысяч мотоциклистов примут участие в мотофестивале в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

3 и 4 мая в Парке Горького состоятся концерты рок-групп и показательные выступления, а 4 мая по Садовому кольцу проедет колонна мотоциклов. Очердность следования в колонне парада разыгрывалась на отдельной жеребьевке, в которой участвовали 17 мотоклубов. Заезд мотоциклов пройдет в сопровождении сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по столице.

Их сбор запланирован в 09:00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна стартует в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу. Финиширует парад в 12:00 в Парке Горького.

Для обеспечения безопасности движения перед заездом проведут визуальный осмотр техники на наличие видимых неисправностей. На набережной Парка Горького можно будет увидеть разнообразные экспозиции, включающие в себя стенды-выставки, посвященные ретро-мотоциклам, кастомайзингу. Там же ожидаются выступления звезд мотошоу итакже соревнования по разным видам мотоспорта.

Показательные выступления организуют по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стантрайдингу. Пилотажная группа ГИБДД "Каскад", команда МЧС и команда Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности выступят с отдельной шоу-программой.

Инструкторы мотошколы "Мосгортранс" проведут мастер-классы, представят программы обучения, протестируют навыки управления байком у всех желающих с водительским удостоверением категории "А". Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.

В октябре 2018 года мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили свыше 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор. По маршруту следования колонну сопровождали сотрудники ГИБДД, а движение автотранспорта было ограничено.