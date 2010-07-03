Портал "Окно в город" покажет мотофестиваль

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Весенний мотофестиваль в Москве можно будет посмотреть в прямом эфире. Онлайн-трансляцию будет вести портал "Окно в город". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Движение колонны мотоциклистов – захватывающее зрелище. С помощью городских камер москвичи и гости столицы смогут наблюдать за байкерами на протяжении всего маршрута. А автомобилистам "Окно в город" поможет убедиться, что дороги снова открыты, и оценить загруженность дорог", – рассказал начальник отдела городского видеонаблюдения московского департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

В текущем году мотофестиваль будет проходить два дня. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 числа на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу до Воробьевых гор. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.

В октябре 2018 года мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили более 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор. По маршруту следования колонну сопровождали сотрудники ГИБДД, а движение автотранспорта было ограничено.