Более 500 человек участвовали в репетиции "Вальса Победы" в Москве

Более 500 человек приняли участие в репетиция масштабного танцевального флешмоба "Вальс Победы". Она состоялась 3 мая перед ступенями Музея Победы на Поклонной горе, пишет "Вечерняя Москва".
В акции участвуют не только профессиональные танцоры, но и школьники, студенты, москвичи старшего поколения. Их объединяет мечта закружиться в "Вальсе Победы", как это делали 9 мая в далеком 1945-м году.
Танец репетировали под музыкальную композицию "Майский вальс". По словам организаторов акции, хореографом-постановщиком "Вальса Победы" стал глава Объединения коллективов бальных исторических танцев Москвы Вячеслав Гуральник.
Флешмоб "Вальс Победы" стартует 8 мая в 16:00. Ожидается, что в танце на Поклонной горе будут кружиться более 1 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что 9 мая на Поклонной горе прогремит самый грандиозный и зрелищный в Москве салют. Начнется он в 22:00 и продлится около 10 минут. Небо над столицей в этот день раскрасят залпы салютов и фейерверков, запущенных с 34 городских площадок.
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