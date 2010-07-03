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03 мая, 23:21

Более 500 человек участвовали в репетиции "Вальса Победы" в Москве

город 9 Мая праздники

03 мая, 23:21

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Более 500 человек приняли участие в репетиция масштабного танцевального флешмоба "Вальс Победы". Она состоялась 3 мая перед ступенями Музея Победы на Поклонной горе, пишет "Вечерняя Москва".

В акции участвуют не только профессиональные танцоры, но и школьники, студенты, москвичи старшего поколения. Их объединяет мечта закружиться в "Вальсе Победы", как это делали 9 мая в далеком 1945-м году.

Танец репетировали под музыкальную композицию "Майский вальс". По словам организаторов акции, хореографом-постановщиком "Вальса Победы" стал глава Объединения коллективов бальных исторических танцев Москвы Вячеслав Гуральник.

Флешмоб "Вальс Победы" стартует 8 мая в 16:00. Ожидается, что в танце на Поклонной горе будут кружиться более 1 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что 9 мая на Поклонной горе прогремит самый грандиозный и зрелищный в Москве салют. Начнется он в 22:00 и продлится около 10 минут. Небо над столицей в этот день раскрасят залпы салютов и фейерверков, запущенных с 34 городских площадок.

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