Самый зрелищный в Москве салют прогремит 9 мая на Поклонной горе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый грандиозный и зрелищный салют в честь День Победы москвичи и гости столицы смогут увидеть 9 мая на Поклонной горе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этот праздничный день салюты и фейерверки прогремят на 34 городских площадках.

Отмечаются, что площадки для орудий и запуска фейерверков оборудованы в наиболее популярных среди горожан местах столицы. В этом году на День Победы небо над Москвой раскрасят в общей сложности 16 салютов и 18 фейерверков. По традиции наиболее масштабным будет огненное шоу на Поклонной горе", уточнили организаторы.

Тем не менее, полюбоваться красочным салютом можно будет не только на Поклонной горе, но и на территории "Лужников", в Лианозове, а также в парках "Кузьминки" и "Измайлово". Салюты также прогремят на ВДНХ, на аэродроме Тушино, в столичных районах Обручевский, Ново-Переделкино, Левобережный, Москворечье-Сабурово, Южное Бутово, в Троицком округе и Зеленограде.

Начало − в 22:00 9 мая. Праздничный салют продлится примерно десять минут.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что 9 мая москвичей и гостей города ожидает обширная праздничная программа. По его словам, для горожан подготовили исторические реконструкции, кинопоказы под открытом небом, фейерверки. Одним из главных событий праздника станет шествие "Бессмертного полка", напомнил мэр.