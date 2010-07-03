Собянин предложил москвичам поздравить ветеранов открытками

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин предложил москвичам поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы открытками. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"Время бежит неумолимо и, к сожалению, их осталось совсем немного, несгибаемых 90-летних фронтовиков и тружеников тыла. Но тем ценнее каждая возможность сказать им спасибо за Победу", – написал мэр.

Форма открытки размещена в блоге градоначальника. Чтобы ее отправить необходимо заполнить заголовок, указать место службы и боевые награды ветерана, выбрать фон, ввести текст поздравления и свой электронный адрес.

Также можно отправить открытку всем ветеранам. "Ваши поздравления будут опубликованы на сайте и вы сможете поделиться ими в социальных сетях", – отметил Собянин.

Ранее Владимир Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны. Она составит 10 тысяч рублей.