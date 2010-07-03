Синоптики рассказали о погоде в Москве в День Победы

Воздух в Москве и Подмосковье в День Победы прогреется до 15–18 градусов. Предварительный прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, холодной погоды в столичном регионе 9 мая не ожидается. "Об осадках говорить сейчас сложно, хотя вероятность того, что погода будет более облачной, существует. Но похолодания заметного, с заморозками, не ожидаем, и наиболее вероятная температура – 15–18 градусов", – цитирует синоптика Агентство "Москва".
В то же время он подчеркнул, что прогноз на 10 дней вперед является предварительным. Его будут корректировать ежедневно.
В конце апреля столбики термометров опустятся ниже нормы на 4 градуса. Днем 29 апреля ожидается до 10 градусов выше нуля, 30 апреля – до 14 градусов. На завтра продлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.
Май столица встретит пасмурной и дождливой погодой, но к концу выходных снова потеплеет до 20 градусов. Отмечалось, что 1 мая погода будет соответствовать концу апреля.
Нынешний месяц оказался рекордно сухим. С начала апреля на метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет.
"Климат-контроль": прохладная погода ожидает москвичей в конце апреля
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