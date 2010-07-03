Синоптики предупредили о риске возникновения пожаров в столичном регионе

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на вторник, 30 апреля, из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в этот день будет малооблачно, без осадков. Воздух в Москве прогреется до 12–14 градусов, по области – до 9–14 градусов. На сегодня в регионе также объявлен желтый уровень погодной опасности по аналогичной причине.
Апрель в городе выдался рекордно сухим. С начала месяца на столичной метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет.
В конце месяца температура воздуха окажется ниже нормы на 4 градуса. В ночь на 29 апреля в Москве может подморозить до -2 градусов. Днем потеплеет до +8...+10 градусов. 30 апреля днем будет около 14 градусов тепла выше нуля.
Май столица встретит пасмурной и дождливой погодой, но к концу выходных снова потеплеет до 20 градусов. Отмечалось, что 1 мая погода будет соответствовать концу апреля.
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