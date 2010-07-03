К концу первых майских праздников в Москве снова потеплеет

Столица встретит май пасмурной и дождливой погодой, но к концу выходных снова потеплеет до 20 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Конец апреля в столице будет солнечным, прохладным. Температура воздуха окажется ниже нормы на 4 градуса.
"Ночью в Москве околонулевые температуры, по области заморозки 0...-5. В дневные часы сегодня достаточно прохладный день, плюс 8...13, несмотря на обилие солнца, а завтра потеплеет до 10... 15 градусов", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что если начало следующего месяца будет сухим и солнечным, то вторая половина недели уже ознаменуется дождями.
"В среду, 1 мая, сохранится антициклональная погода: сухо, солнечно, но уже потеплеет до 12–17 градусов. Во второй половине недели, начиная со 2 мая, ...начнет сказываться влияние циклона, ...он принесет с собой порцию теплого и влажного воздуха. Поэтому возрастет вероятность дождей, но при этом ночи станут теплее, заморозки минуют. И к концу выходных ночные температуры повысятся до плюс 3–8, а в дневные часы потеплеет до плюс 15–20 градусов," – заключили в погодном центре.
Ранее синоптики подтверждали, что жителей столичного региона в первые майские праздники ждет прохладная погода. Отмечалось, что 1 мая погода будет соответствовать концу апреля. А 30 апреля, согласно наблюдениям за 140 лет, среднесуточная температура должна быть около 10 градусов тепла.
Апрель в городе стал рекордно сухим. С начала месяца на столичной метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет. А на сегодня, 29 апреля, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности из-за вероятности возникновения пожаров.
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