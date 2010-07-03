Похолодание придет в Москву на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий
Прохладная погода ожидает жителей столичного региона в первые майские праздники. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
При этом 1 и 2 мая в Москве не будет осадков. Ночь со вторника на среду, по словам метеоролога, станет самой холодной. Кроме того, на востоке и северо-востоке Подмосковья возможны заморозки перед рассветом.
В самом мегаполисе столбики термометра не опустятся ниже нуля, а остановятся на отметке от одного до трех градусов тепла.
"1 мая у нас будет погода как раз соответствовать концу апреля, даже не 1 мая, потому что у нас уже 30 апреля, согласно наблюдениям за 140 лет, среднесуточная температура должна быть десяти градусов тепла", – пояснил Варакин.
Он добавил, что температура в Москве не поднимется выше 13 градусов, а в области – 14 градусов. А вот 3 и 4 мая воздух прогреется до 16 градусов выше нуля.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень опасности на 27 и 28 апреля. Это связано с сильным ветром и риском возникновения пожаров.
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