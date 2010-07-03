Температурный рекорд 18-летней давности побит в столице 27 апреля

Суббота, 27 апреля, стала самым теплым днем в столице за почти 70-летнюю историю метеонаблюдений, побив рекорд 27 апреля 2001 года, сообщает Гидрометцентр России.
По данным на 14:00, на центральной городской метеостанции зафиксировали 24,2 градуса тепла. Согласно метеонаблюдениям за последние 68 лет, самым теплым 27 апреля в столице было в 2001 году. Тогда воздух в городе прогрелся до 24,1 градуса. Таким образом, установлен новый температурный рекорд для 27 апреля.
Ранее сообщалось, что в столице и Подмосковье на 27 и 28 апреля объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, а также риска возникновения пожаров.
Отмечается, что с вечера субботы в регионе возможно усиление ветра.
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