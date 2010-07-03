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12:09

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе на 27–28 апреля

общество погода

12:09

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Фото: depositphotos/Chalabala

В столице и Подмосковье на 27 и 28 апреля объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, а также риска возникновения пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциальна опасна из-за ветра и высокой пожароопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с вечера субботы в регионе возможно усиление ветра.

Ранее синоптики сообщали о кратковременных дождях и грозах в ночь на воскресенье, 28 апреля. При этом синоптики предупредили, что в начале следующей недели в столице ожидаются ночные заморозки с температурой воздуха до минус 3 градусов.

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