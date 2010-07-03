Синоптики не исключают грозу в Москве в пасхальную ночь

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Кратковременные дожди и даже грозы прогнозируют синоптики в столице в ночь на воскресенье, 28 апреля, сообщает "Фобос".

В субботу будет еще тепло, воздух днем прогреется до +20 градусов. Ночью пройдут дожди. Днем в воскресенье снова будет солнечно, но прохладно. Столбики термометров покажут не больше +12 градусов.

Вся неделя радовала москвичей по-летнему теплой погодой. В четверг метеостанции ВДНХ зафиксировали новый температурный рекорд года – плюс 22,8 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было 24 апреля.

При этом синоптики предупредили, что в начале следующей недели в столице ожидаются ночные заморозки с температурой воздуха до минус 3 градусов.

Небольшой дождь ожидается в Москве и Подмосковье и в пятницу, 26 апреля. Максимальная температура воздуха в регионе составит 18–23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3–8 метров в секунду.