В столичный регион вернутся ночные заморозки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале следующей недели в столице и Московской области ожидаются ночные заморозки с температурой воздуха до минус 3 градусов. По прогнозам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 17 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Апрель не уйдет, не подтвердив своего "реноме" месяца с очень переменчивой погодой. Почти летнее тепло, порадовавшее жителей и гостей столичного региона в течение рабочей недели, скоро завершится", – говорится в сообщении.

Антициклональная погода установится на следующей неделе на фоне роста атмосферного давления.

Ранее жителей столицы предупредили о похолодании на Пасху. Согласно прогнозам, температура воздуха понизится на пять-восемь градусов.

Ухудшение погоды начнется уже в пятницу, когда в город придут ливневые дожди.