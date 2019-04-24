На Пасху в Москве похолодает

В день Пасхи, 28 апреля, температура воздуха в Москве понизится на 5-8 градусов. Такой прогноз выдал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".
"Температура воздуха на Пасху заметно понизится – на 5-8 градусов по сравнению с тем температурным фоном, который будет до этого. Если до субботы включительно температура днем +20...+22 градуса, то в воскресенье, в ночь температура будет +5...+10 градусов, а днем – +12...+17 градусов", – сказал Вильфанд.
Ранее синоптики предупредили москвичей, что на Пасху в городе будут идти ливневые дожди. Осадки ожидаются также и в пятницу, 26 апреля.
При этом аномальное тепло сохранится до конца недели – столбики термометров будут подниматься до +21... +22 градусов.
На Пасху вводятся 38 специальных бесплатных автобусных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 17 кладбищ. Также в столице могут ограничить продажу алкоголя в магазинах вблизи проведения пасхальных мероприятий.
За безопасность пасхальных богослужений, которые пройдут в последние выходные апреля, будут отвечать 10 тысяч человек, в том числе полиция, Росгвардия, участники народной дружины. Богослужения и освящения куличей пройдут более чем в 470 православных храмах.
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