К пятнице в Москву придут ливневые дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ливневые дожди пройдут в столице в пятницу, 26 апреля, и в воскресенье, 28 апреля, сообщили в центре погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, аномально теплая погода сохранится до конца недели – столбики термометров будут подниматься до +21... +22 градусов.

Благодаря дождям в выходные станет немного свежее. При этом повышенное атмосферное давление может вызвать недомогание у метеочувствительных людей, а из-за цветения могут быть проблемы у аллергиков.

Среда, 24 апреля, может стать самым теплым днем в Москве с начала года.