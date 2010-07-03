До конца недели в Москве будет аномально теплая погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям столичного региона пообещали аномально теплую погоду для апреля. Она будет сохраняться в течение всей этой недели, сообщила специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"До конца недели должна сохраниться антициклональная погода, сухая, аномально теплая с майскими температурами. Температурный режим на 6-7 градусов выше многолетних значений", – передает слова синоптика РИА Новости.

Москва по-прежнему остается во власти антициклона. Погода будет облачной без осадков. Максимальная температура составит +17…+19 градусов по городу и до +20 по области. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

В этот вторник, 23 апреля, в столице будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 18–20 градусов тепла.

Такие условия благоприятны для большинства людей, однако повышенное атмосферное давление может вызвать недомогание у метеочувствительных людей, а из-за цветения могут быть проблемы у аллергиков.

