Россиянам дали советы по борьбе с аллергией на пыльцу

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам о том, как вести себя в случае аллергии на пыльцу. Эксперты ведомства отметили, что главными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, чихание, покраснение, отечность и зуд век.
"По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором (0,9% р-р NaCl). Держите окна закрытыми (в помещениях, в автомобиле); установите в жилище системы для очистки и фильтрации воздуха, используйте специальные сетки на окна; ежедневно проводите влажную уборку", – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты советуют не есть свежие фрукты с косточками, а также не употреблять орехи, зелень, специи, квас и мед. Многие растительные продукты имеют родственные молекулы, которые вызывают перекрестные реакции. Также стоит воздержаться от фитотерапии.
Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, лучше ограничить время пребывания на открытом воздухе и избегать выездов в сельскую местность. Если есть подозрение на аллергию, стоит обратиться к врачу для выявления аллергенов.
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