До 20 градусов тепла ожидается в столичном регионе 23 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе во вторник, 23 апреля, сообщает портал "Метеоновости".

В Москве воздух прогреется до 18–20 градусов тепла, по области – до +20 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Такие условия благоприятны для большинства людей. В то же время повышенное атмосферное давление станет причиной недомогания у метеочувствительных людей.

Также проблемы могут возникнуть у аллергиков из-за цветения деревьев и кустарников.

В столицу пришла по-летнему теплая погода. Понедельник, 22 апреля, стал самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 16:00 поднялась до 18,4 градуса тепла.

Предыдущий температурный максимум был установлен 9 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 18,3 градуса. Вместе с тем температурный рекорд для 22 апреля, установленный в 1995 году, останется непревзойденным. Тогда в городе потеплело до +23,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, погода в Москве на этой неделе будет соответствовать началу июня – в столице потеплеет до 25 градусов.

Температура воздуха превышает норму на пять–семь градусов. По ночам ожидается до десяти градусов тепла.