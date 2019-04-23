Ждать ли москвичам повторения штормов и ураганов в мае

Жителей столицы предупредили о том, что в мае и июне на Москву могут обрушиться ураганы и штормовые ветра. Это связано с вторжением холодных воздушных масс из Арктики. Разбираемся, насколько в Москве вероятно повторение разгула стихии прошлых лет и как столичным жителям к этому подготовиться.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ждать ли урагана?

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов рассказал, что в Москву в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики. По его словам, в этот период наблюдается "сильный контраст температур" между средней полосой европейской территории России и севером, откуда могут заноситься как раз холодные воздушные массы.

"Чем они контрастнее, тем сильнее сопровождающий их ветер. Например, мы помним событие в 2017 году с человеческими жертвами, когда буквально за час температура резко понизилась, почти на 10 градусов, и это сопровождалось вот таким сильным ветром", – пояснил климатолог каналу Москва 24.

Кроме того, по словам Семенова, с каждым годом ветра и ураганы могут становиться все сильнее.

"Вероятность таких событий есть, и наши исследования показали, что контрастность воздушных масс между северным морем и московским регионом в последние несколько десятилетий возрастала", – пояснил Семенов.

Он добавил, что последние 30 лет температура в регионе повысилась примерно на четыре градуса – в зимнее время и на 2,5 градуса – летом.

"Это очень заметное изменение климата. Условно говоря, такие изменения переносят регион южнее, а погода становится как в Воронежской области. Летом – более интенсивные ливни, но мягкие зимы", – заключил он

29 мая 2017 года на Москву обрушился сильнейший ураган, который

29 мая 2017 года на Москву обрушился сильнейший ураган, который унес жизни 18 человек. Буря была признана самой разрушительной за последние 100 лет. Разбушевавшаяся стихия повалила несколько тысяч деревьев, ветер срывал дорожные знаки, крыши и облицовку зданий. Непогода вновь накрыла Москву через месяц: 30 июня на столицу вылилась почти месячная норма осадков – пострадали 16 человек. Спустя год – 21 апреля – в результате разгула стихии в столице пострадали 17 человек, одна девочка погибла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что разгул стихии действительно связан с изменением климата в целом по региону.

"Эта информация совершенно справедливая, что при изменении климата увеличивается количество экстремальных событий, а "нормальной" погоды становится все меньше. Но это не значит, что в начале мая или в следующем году в это время обязательно будет ураган", – полагает он.

Вильфанд пояснил, что метеорологи на данном этапе развития технологий пока не могут давать такие точные прогнозы на большой срок.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ Речь идет именно об усилении повторяемости экстремальных событий, связанных со шквалами ветра, сильными дождями и так далее, с резкими перепадами температур.

В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также рассказал, что спрогнозировать ураган на длительный срок практически невозможно, как и землетрясения.

"Обычно это проходит очень локально и прогнозируется на короткий срок: от нескольких часов до суток, даже за три дня вам никто не скажет, где, когда и во сколько случится ураган. Это можно определить только по метеорологическому локатору, а по нему можно предсказать не более чем за сутки", – пояснил он.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

По его словам, для более точного прогноза в столице потребуется расширение сети метеорологических станций.

"В Москве в целом достаточно станций, но для мегаполиса с учетом высотной застройки и высокой плотности, рельефа, семи холмов, нужно эту сеть расширять", – считает глава ситуационного центра.

Варакин добавил, что, согласно классификации, ураганном считается ветер со скоростью от 30 метров в секунду и выше, однако для столичного региона есть свои категории.

"Для Москвы с учетом того, что есть много высотных зданий, строек, альпинистских люлек, с помощью которых моют окна, опасным явлением для города считается ветер со скоростью от 23 метров в секунду и выше. А в любом подмосковном городе этот показатель увеличится до 25–27 метров в секунду", – подчеркнул он.





Юрий Варакин начальник ситуационного центра Росгидромета Даже в 2018 году, когда в Москве был сильный ветер и погибла девочка из-за того, что ветер опрокинул на нее ограждение, тогда была зафиксирована скорость 23–24 метра в секунду, и это был не ураганный ветер.

По его словам, пока москвичам стоит ждать погодных изменений в конце апреля.

"Сейчас у нас стоит аномально высокое давление, температура под 20 градусов благодаря антициклону, а к майским подожмет циклон, и у нас будет большой перепад давления и температуры: придут воздушные массы с севера – с Архангельска из Коми, и уже на 10 градусов температура понизится. При этом могут быть и грозовые разряды, и шквалистый ветер, и прочее, что мы и ждем в конце месяца, но это тоже пока не точно", – отметил Варакин.

Как подготовиться к непогоде?

Фото: Агентство "Москва"

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24 о мерах предосторожности при штормовом предупреждении.

Держаться подальше от шатких конструкций

Во время урагана или штормового ветра не стоит находиться возле шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов. Деревья во время урагана ломаются, потому что для них это перегрузка. А рекламные щиты может сдуть, даже если не было нарушений при их установке.

Переждать в помещении

Если пришло сообщение от МЧС о штормовом предупреждении, то желательно находиться в закрытом помещении или среди прочных надежных конструкций, либо в метро. Автомобили стоит отогнать в гараж или на площадку без деревьев.





Сергей Гринин глава организации "Гражданская безопасность" В автомобиле будет надежнее переждать, потому что его не унесет ветром, как домик Элли.

Соблюдать меры предосторожности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Если сообщили о возможном штормовом ветре, то нужно иметь это в виду, но не надо сразу бежать в убежище. Можно заранее распланировать свой маршрут от дома на работу и обратно. Если рабочий день закончился, и вам нужно ехать домой, а за окном непогода, то обязательно нужно смотреть по сторонам и идти тем маршрутом, где меньше потенциальной опасности. Например, пройти другой дорогой до метро вдоль широкой улицы, где нет деревьев, которые могут упасть.

