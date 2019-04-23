Ждать ли москвичам повторения штормов и ураганов в мае

Жителей столицы предупредили о том, что в мае и июне на Москву могут обрушиться ураганы и штормовые ветра. Это связано с вторжением холодных воздушных масс из Арктики. Разбираемся, насколько в Москве вероятно повторение разгула стихии прошлых лет и как столичным жителям к этому подготовиться.
Ждать ли урагана?
Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов рассказал, что в Москву в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики. По его словам, в этот период наблюдается "сильный контраст температур" между средней полосой европейской территории России и севером, откуда могут заноситься как раз холодные воздушные массы.
"Чем они контрастнее, тем сильнее сопровождающий их ветер. Например, мы помним событие в 2017 году с человеческими жертвами, когда буквально за час температура резко понизилась, почти на 10 градусов, и это сопровождалось вот таким сильным ветром", – пояснил климатолог каналу Москва 24.
Кроме того, по словам Семенова, с каждым годом ветра и ураганы могут становиться все сильнее.
"Вероятность таких событий есть, и наши исследования показали, что контрастность воздушных масс между северным морем и московским регионом в последние несколько десятилетий возрастала", – пояснил Семенов.
Он добавил, что последние 30 лет температура в регионе повысилась примерно на четыре градуса – в зимнее время и на 2,5 градуса – летом.
"Это очень заметное изменение климата. Условно говоря, такие изменения переносят регион южнее, а погода становится как в Воронежской области. Летом – более интенсивные ливни, но мягкие зимы", – заключил он
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что разгул стихии действительно связан с изменением климата в целом по региону.
"Эта информация совершенно справедливая, что при изменении климата увеличивается количество экстремальных событий, а "нормальной" погоды становится все меньше. Но это не значит, что в начале мая или в следующем году в это время обязательно будет ураган", – полагает он.
Вильфанд пояснил, что метеорологи на данном этапе развития технологий пока не могут давать такие точные прогнозы на большой срок.
В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также рассказал, что спрогнозировать ураган на длительный срок практически невозможно, как и землетрясения.
"Обычно это проходит очень локально и прогнозируется на короткий срок: от нескольких часов до суток, даже за три дня вам никто не скажет, где, когда и во сколько случится ураган. Это можно определить только по метеорологическому локатору, а по нему можно предсказать не более чем за сутки", – пояснил он.
По его словам, для более точного прогноза в столице потребуется расширение сети метеорологических станций.
"В Москве в целом достаточно станций, но для мегаполиса с учетом высотной застройки и высокой плотности, рельефа, семи холмов, нужно эту сеть расширять", – считает глава ситуационного центра.
Варакин добавил, что, согласно классификации, ураганном считается ветер со скоростью от 30 метров в секунду и выше, однако для столичного региона есть свои категории.
"Для Москвы с учетом того, что есть много высотных зданий, строек, альпинистских люлек, с помощью которых моют окна, опасным явлением для города считается ветер со скоростью от 23 метров в секунду и выше. А в любом подмосковном городе этот показатель увеличится до 25–27 метров в секунду", – подчеркнул он.
По его словам, пока москвичам стоит ждать погодных изменений в конце апреля.
"Сейчас у нас стоит аномально высокое давление, температура под 20 градусов благодаря антициклону, а к майским подожмет циклон, и у нас будет большой перепад давления и температуры: придут воздушные массы с севера – с Архангельска из Коми, и уже на 10 градусов температура понизится. При этом могут быть и грозовые разряды, и шквалистый ветер, и прочее, что мы и ждем в конце месяца, но это тоже пока не точно", – отметил Варакин.
Как подготовиться к непогоде?
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24 о мерах предосторожности при штормовом предупреждении.
Держаться подальше от шатких конструкций
Во время урагана или штормового ветра не стоит находиться возле шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов. Деревья во время урагана ломаются, потому что для них это перегрузка. А рекламные щиты может сдуть, даже если не было нарушений при их установке.
Переждать в помещении
Если пришло сообщение от МЧС о штормовом предупреждении, то желательно находиться в закрытом помещении или среди прочных надежных конструкций, либо в метро. Автомобили стоит отогнать в гараж или на площадку без деревьев.
Соблюдать меры предосторожности
Если сообщили о возможном штормовом ветре, то нужно иметь это в виду, но не надо сразу бежать в убежище. Можно заранее распланировать свой маршрут от дома на работу и обратно. Если рабочий день закончился, и вам нужно ехать домой, а за окном непогода, то обязательно нужно смотреть по сторонам и идти тем маршрутом, где меньше потенциальной опасности. Например, пройти другой дорогой до метро вдоль широкой улицы, где нет деревьев, которые могут упасть.