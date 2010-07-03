Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Он пояснил, что такие явления обычно случаются в мае или начале июня, когда воздух в столичном регионе хорошо разогревается, а в Арктике остается холодным, в результате контрастность воздушных масс усиливается.
Климатолог подчеркнул, что из года в год ветра и ураганы могут становиться все более интенсивными по силе.
"Обычно такие вторжения происходят на периферии циклонов, и сложно сказать, сколько таких циклонов пройдет в мае, но если они пойдут, то, скорее, я бы сказал, что и вероятность возникновения, и интенсивность таких событий может быть выше", – цитирует Семенова Агентство "Москва".
Пока же в столице установилась по-летнему теплая погода. Во вторник, 23 апреля, воздух в Москве прогреется до 18–20 градусов тепла. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Понедельник, 22 апреля, стал самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 16:00 поднялась до 18,4 градуса тепла.
По прогнозам синоптиков, погода в Москве на этой неделе будет соответствовать началу июня – в столице потеплеет до 25 градусов.
Температура воздуха превышает норму на пять–семь градусов. По ночам ожидается до десяти градусов тепла.
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