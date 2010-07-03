Безопасность столичных богослужений на Пасху обеспечат 10 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За безопасность пасхальных богослужений в столице, которые пройдут в последние выходные апреля, будут отвечать 10 тысяч человек. В их числе полицейские, росгвардейцы и участники народной дружины, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Богослужения и освящения куличей пройдут более чем в 470 православных храмах. В ночь с 27 на 28 апреля в городе также состоятся крестные ходы. Помимо этого, часть жителей отправится к могилам на московских и подмосковных кладбищах.

Ожидается, что в пасхальных мероприятиях примут участие порядка одного миллиона горожан. Для их безопасности в храмах и некрополях будут дежурить наряды полиции и частных охранных предприятий. А еще до начала Пасхи места массовых мероприятий проверят кинологи.

В департаменте добавили, что перед церквями и кладбищами поставят металлодетекторы.

Ранее сообщалось, что на Пасху изменится расписание электричек. Пригородные поезда будут делать дополнительные остановки на восьми направлениях МЖД: Белорусском, Горьковском, Савеловском, Киевском, Курском, Рижском, Павелецком и Казанском.