На Пасху будут работать бесплатные автобусы на 38 маршрутах

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В Москве на Пасху вводятся 38 специальных бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железнодорожных станций до 17 кладбищ.

Городские кладбища будут открыты для посещений с 9:00 до 19:00. Для проезда к наиболее крупным кладбищам 21, 28 апреля и 5 мая будут организованы специальные бесплатные экспрессные маршруты общественного транспорта.

В праздник работа метро и МЦК будет продлена до двух часов ночи.

Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

До 3:30 часов ночи продлят работу 159 маршрутов. На Пасху у 65 пригородных поездов ОАО "ЦППК" и ОАО "МТППК" будет увеличено количество остановок.

Кроме того, в праздничные дни в мае маршруты наземного городского транспорта будут работать по расписанию выходного дня.

9 Мая наземный транспорт также будет курсировать по расписанию выходного дня. При этом будет усилена работа маршрутов до Парка Победы.

При проведении репетиций военного парада и самого парада в честь Дня Победы на Красной площади (29 апреля, 4, 7 и 9 мая) с трассы прохождения военной техники и вооружения планируется снять и изменить движение 54 маршрутов наземного транспорта.

Также в девяти столичных округах изменится режим работы. Изменения будут действовать 21, 27 и 28 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая, а также 16 июня.

Так, с 27 по 4 мая автобус-экспресс "Э", который следует до станции метро "Кузьминки", будет останавливаться у Кузьминского кладбища. В эти дни также можно будет добраться на экспрессе до Востряковского кладбища. Он будет курсировать от станции метро "Озерная" до станции "Юго-Западная".

Автобус-экспресс "Э2" будет курсировать от станции "Щербинка" до Щербинского кладбища, делая остановку на "Автостоянке" в 4-м микрорайоне Щербинки.