Продажу алкоголя у мест проведения пасхальных мероприятий могут ограничить

В Москве могут ограничить продажу алкоголя в магазинах, которые находятся вблизи проведения праздничных мероприятий на Пасху. Ограничения могут ввести по рекомендациям префектур и управ, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
"Там, где собирается много народа, у нас всегда происходит ограничение. Это постановление правительства Москвы, но это носит рекомендательный характер: рекомендуют воздержаться от продажи алкоголя там, где будет собираться большое количество людей", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что во время проведения крупных городских мероприятий всегда действуют ограничения на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. При покупке кулича надо изучить его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой.
При покупке яиц следует обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид – они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.
К празднику подготовили и городские кладбища. Для посетителей подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения захоронений в порядок, отмечает портал мэра и правительства Москвы.
В пунктах бесплатного проката можно будет получить более двух миллионов пакетов для сбора мусора, 16 тысяч кубометров песка и около 7,5 тысячи единиц хозинвентаря.
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