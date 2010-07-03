Столичные кладбища подготовили к Пасхе

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Все 136 столичных кладбища подготовили к посещениям, которые традиционно проходят в дни весенних религиозных праздников.

Так, 28 апреля состоится праздник Пасхи, 5 мая – Красная горка, а 7 мая – Радоница. В эти дни кладбища будут открыты с 09:00 до 19:00.

Для посетителей подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения захоронений в порядок, отмечает портал мэра и правительства Москвы.

В пунктах бесплатного проката можно будет получить более двух миллионов пакетов для сбора мусора, 16 тысяч кубометров песка и около 7,5 тысячи единиц хозинвентаря.

Также при кладбищах будут работать 202 торговые точки по продаже цветов, венков и предметов ритуального назначения.

Ранее сообщалось, что в Москве на Пасху вводятся 38 специальных бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железнодорожных станций до 17 кладбищ.

Для проезда к наиболее крупным кладбищам 28 апреля и 5 мая будут организованы специальные бесплатные экспрессные маршруты общественного транспорта.