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06:29

Столичные кладбища подготовили к Пасхе

общество праздники

06:29

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Все 136 столичных кладбища подготовили к посещениям, которые традиционно проходят в дни весенних религиозных праздников.

Так, 28 апреля состоится праздник Пасхи, 5 мая – Красная горка, а 7 мая – Радоница. В эти дни кладбища будут открыты с 09:00 до 19:00.

Для посетителей подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения захоронений в порядок, отмечает портал мэра и правительства Москвы.

В пунктах бесплатного проката можно будет получить более двух миллионов пакетов для сбора мусора, 16 тысяч кубометров песка и около 7,5 тысячи единиц хозинвентаря.

Также при кладбищах будут работать 202 торговые точки по продаже цветов, венков и предметов ритуального назначения.

Ранее сообщалось, что в Москве на Пасху вводятся 38 специальных бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железнодорожных станций до 17 кладбищ.

Для проезда к наиболее крупным кладбищам 28 апреля и 5 мая будут организованы специальные бесплатные экспрессные маршруты общественного транспорта.

От метро до крупных кладбищ запустили бесплатные автобусы

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общество праздники

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