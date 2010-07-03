Небольшой дождь ожидается в столице в пятницу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 26 апреля.

Как сообщает портал "Метеоновости", максимальная температура воздуха в регионе составит 18-23 градусов тепла.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.

Синоптики напомнили, что из-за цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков.

В четверг метеостанции ВДНХ зафиксировали новый температурный рекорд года – плюс 22,8 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было 24 апреля.

При этом синоптики предупредили, что в начале следующей недели в столице ожидаются ночные заморозки с температурой воздуха до минус 3 градусов.