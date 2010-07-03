Погода в столице бьет температурные рекорды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четверг, 25 апреля, стал самым теплым днем с начала года в Москве. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

По словам синоптиков, в среду температура воздуха в столице впервые в этом сезоне преодолела отметку в +20 градусов. "Однако в лидерах она была недолго, и сегодняшний день перехватил пальму первенства", – цитирует сообщение центра "Фобос" Агентство "Москва".

Как уточнили метеорологи, в 13:00 четверга на метеостанции ВДНХ зафиксировали новый температурный рекорд года – плюс 22,8 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было накануне.

По словам синоптиков, точное значение сегодняшнего температурного максимума станет известно после 21:00. Вечером специалисты снимут показания с максимальных термометров.

По данным центра "Фобос", пока абсолютный температурный рекорд для 25 апреля был установлен в Москве в 2000 году. Тогда воздух прогрелся до +25,4 градуса.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании, которое придет в столицу на Пасху. В выходные температура может опуститься на пять–восемь градусов. По словам метеорологов, ухудшение погоды начнется в пятницу, 26 апреля. В этот день в городе ожидаются ливневые дожди.

Кроме того, в начале следующей недели синоптики не исключили ночные заморозки в столичном регионе. Ночью температура может опускаться до минус 3 градусов, хотя днем воздух будет прогреваться до 17 градусов. Тем самым апрель подтвердит свою репутацию месяца с очень переменчивой погодой, отметили в Гидрометцентре России.