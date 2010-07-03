В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен на понедельник, 29 апреля, в Москве. Есть риск возникновения пожаров, сообщил Гидрометцентр.

В ночь на 29 апреля в столице температура опустится до -2 градусов. По области будет до -5. В дневные часы воздух прогреется до +8...+10.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье в воскресенье, 28 апреля, будет переменная облачность и до +16 градусов.