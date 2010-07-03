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08:30

В воскресенье москвичей ждет облачность и до 16 градусов тепла

общество погода

08:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переменная облачность и до +16 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 28 апреля. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Температура воздуха в Москве не превысит 13-15 градусов тепла, в Подмосковье до +16 градусов. Ветер северо-восточного направления 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и окажется чуть выше нормального", – сообщили метеорологи.

Из-за перепадов атмосферного давления и температуры дискомфорт могут почувствовать люди, у которых есть болезни сердца и сосудов, гипертоники, гипотоники. В частности, в группе риска в первую очередь люди, страдающие вегето-сосудистой дистонией, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, а также перенесшие инфаркт или инсульт.

Некоторые из-за порывистого ветра могут отметить некоторое снижение работоспособности, утомляемость, проблемы со сном. Состояние людей с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессии. Также эксперты предостерегли аллергиков, поскольку сейчас продолжается цветение растений.

На майские праздники жителей столичного региона ждет похолодание. 1 и 2 мая в Москве не будет осадков. На востоке и северо-востоке Подмосковья возможны заморозки перед рассветом.

общество погода

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