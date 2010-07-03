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14:57

Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за век

общество погода

14:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала апреля на столичной метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"Апрель 2019 года войдет в летопись метеонаблюдений как один из самых засушливых. После 1920 и 1921 годов, когда в Москве за месяц выпадало по 8 миллиметров осадков, такого сухого апреля не наблюдалось. Норма осадков для четвертого месяца года составляет 44 миллиметра", – сказали метеорологи.

Синоптики отметили, что до конца месяца дождей в Москве больше не ожидается. Из-за высокой вероятности пожаров Гидрометцентр на понедельник, 29 апреля, продлил действие желтого уровня погодной опасности.

В ночь на 29 апреля в Москве может подморозить до -2 градусов. В дневные часы потеплеет до +8...+10 градусов. 30 апреля днем будет около 14 градусов тепла выше нуля.

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