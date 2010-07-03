Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за век

С начала апреля на столичной метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
"Апрель 2019 года войдет в летопись метеонаблюдений как один из самых засушливых. После 1920 и 1921 годов, когда в Москве за месяц выпадало по 8 миллиметров осадков, такого сухого апреля не наблюдалось. Норма осадков для четвертого месяца года составляет 44 миллиметра", – сказали метеорологи.
Синоптики отметили, что до конца месяца дождей в Москве больше не ожидается. Из-за высокой вероятности пожаров Гидрометцентр на понедельник, 29 апреля, продлил действие желтого уровня погодной опасности.
В ночь на 29 апреля в Москве может подморозить до -2 градусов. В дневные часы потеплеет до +8...+10 градусов. 30 апреля днем будет около 14 градусов тепла выше нуля.
Солнечную и прохладную погоду обещают москвичам в воскресенье
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.