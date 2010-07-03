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Владимир Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В документе указывается, что "российским гражданам, которые постоянно проживают в России, в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей".

Ранее законопроект о новом порядке расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны прошел первое чтение в Госдуме.

В Москве всем ветеранам положены городские доплаты к пенсиям, а отдельным категориям – ежемесячные выплаты, которые с 2018 года выросли вдвое – до двух тысяч рублей. На них могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, те, кто стал инвалидом из-за травмы, полученной в годы Великой Отечественной войны, и не выработал стаж для пенсии, инвалиды с детства из-за ранения во время войны.

Ко Дню Победы ветераны традиционно получают единовременные выплаты. В зависимости от категории получателя размер выплат в 2019 году составит от трех до десяти тысяч рублей. Ожидается, что в этом году материальную помощь получат 133 515 тысяч человек.