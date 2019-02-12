Ветеранам ВОВ начислят ежегодную выплату ко Дню Победы

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Участники Великой Отечественной войны будут получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Проект постановления правительства о выплатах уже опубликован на портале правовой информации.

"По предварительной оценке, общая численность получателей ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы составит: в 2019 году – 70 005 человек; в 2020 году - 56 705 человек; в 2021 году – 45 932 человека; в 2022 году – 37 205 человека", – говорится в записке. С инициативой выступило министерство труда.

Ранее сообщалось, что размер материального обеспечения участников Великой Отечественной войны в 2019 году вырастет до 44 тысяч рублей. По словам зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, власти поступательно принимают решения об увеличении такого материального обеспечения. Далее увеличение размера обеспечения будет проходить в соответствии с фактической инфляцией.

В настоящее время на территории России проживает 1,4 миллиона ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей.

Все московские ветераны получают городские доплаты к пенсиям, отдельные категории – ежемесячные выплаты в две тысячи рублей. Они положены инвалидам и участникам ВОВ, тем, кто стал инвалидом из-за травмы, полученной в годы ВОВ, и не выработал стаж пенсии. Выплаты участникам обороны столицы увеличились до восьми тысяч рублей. Для оформления выплат необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.