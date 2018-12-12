Размер материального обеспечения участников ВОВ вырастет до 44 тысяч рублей

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Размер материального обеспечения участников Великой Отечественной войны в 2019 году вырастет до 44 тысяч рублей, сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе 40‑го заседания Российского организационного комитета в Кремле.
По ее словам, власти поступательно принимают решения об увеличении такого материального обеспечения. Далее увеличение размера обеспечения будет проходить в соответствии с фактической инфляцией.
Как сообщает Агентство "Москва", в заседании принял участие Сергей Собянин.
В настоящее время на территории России проживает 1,4 миллиона ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей.
Все московские ветераны получают городские доплаты к пенсиям, отдельные категории – ежемесячные выплаты в две тысячи рублей. Они положены инвалидам и участникам ВОВ, тем, кто стал инвалидом из-за травмы, полученной в годы ВОВ, и не выработал стаж пенсии.
Кроме того, этот список включает инвалидов с детства, кто получил ранение в годы войны. Также специальную надбавку получают почетные доноры СССР за сдачу крови в военные годы.
Выплаты участникам обороны столицы увеличились до восьми тысяч рублей. Для оформления выплат необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.
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