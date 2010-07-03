Госдума приняла в первом чтении проект о доплатах к пенсиям ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о новом порядке расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительных материалах отмечается, что сейчас "участникам Великой Отечественной войны установлены примерно равные дополнительные льготы в области пенсионного обеспечения, однако имеются существенные различия непосредственно в порядке исчисления пенсий". Законопроектом предлагается не применять норму исчисления пенсий к ряду категорий участников войны.

По расчетам Минобороны РФ, новая система расчета позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны на 9,5 тысячи рублей ежемесячно, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра Татьяну Шевцову.

Нововведение планируется ввести с 1 мая 2019 года. Закон коснется около 10 тысяч человек.

В Москве всем ветеранам положены городские доплаты к пенсиям, а отдельным категориям – ежемесячные выплаты, которые с 2018 года выросли вдвое – до двух тысяч рублей. На них могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, те, кто стал инвалидом из-за травмы, полученной в годы Великой Отечественной войны, и не выработал стаж для пенсии, инвалиды с детства из-за ранения во время войны.

Ко Дню Победы ветераны традиционно получают единовременные выплаты. В зависимости от категории получателя размер выплат в 2019 году составит от трех до десяти тысяч рублей. Ожидается, что в этом году материальную помощь получат 133 515 тысяч человек.