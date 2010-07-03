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10:26

Опубликована карта парадов Победы в России

общество праздники

10:26

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Фото: Москва 24/Майя Смирнова

Раздел о парадах ко Дню Победы в 2019 году появился на сайте Минобороны. В нем собраны сведения о шествиях, которые 9 мая состоятся в 29 городах страны.

Интерактивная карта расскажет о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн на Красной площади, а также о порядке пролета авиации. Кроме того, она поможет узнать о количестве личного состава и военной техники на шествиях в регионах.

В разделе есть информация о месте и времени салютов. Еще пользователи могут узнать о ходе тренировок в столице и посмотреть на снимки парада на главной площади страны в 1945 году.

Предстоящий парад приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничный день по центру столицы проедут танк Т-34-85, бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", БТР-82 и боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3.

Первая репетиция шествия в Москве пройдет 29 апреля. Из-за этого на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, а также на Звенигородском шоссе и Триумфальной площади полностью перекроют движение.

Улицы в центре Москвы перекроют из-за ночных репетиций парада ко Дню Победы

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