Какие столичные улицы перекроют из-за репетиций парада Победы

Улицы в центре Москвы перекроют из-за ночных репетиций парада ко Дню Победы
Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за ночных тренировок парада Победы 29 апреля и 4 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
С 17:30 до 20:00 движение полностью перекроют на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, на Звенигородском шоссе и Триумфальной площади. С 22:30 до окончания мероприятия будут недоступны Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.
Тренировки состоятся в 22:00, когда интенсивность дорожного движения на участках минимальна. А 7 мая в 10:00 стартует генеральная репетиция парада Победы.
Фото: ЦОДД
В сегодняшней репетиции задействуют колонны военной техники и пеших расчетов. Авиации не будет. Самолеты и вертолеты ВКС России отработают пролет над Красной площадью Москвы на утренней репетиции 4 мая.
В этом году пешая колонна состоит из 35 парадных расчетов. Впервые в пеший парадный расчет включили батальон Московского университета МВД РФ имени Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского. В составе роты Почетного караула также в первый раз появится взвод военнослужащих-женщин.
Участие в репетиции примут свыше 150 единиц современного и перспективного вооружения. Это бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3 и другие.
Планируется участие танка третьего поколения Т-14 "Армата", боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковой установки зенитной ракетной системы С-400. Представят самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие образцы.
В параде впервые будет участвовать кабриолет представительского класса Aurus. Предполагается, что он заменит старые советские кабриолеты ЗиЛ-41047.
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